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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 68
Al-Anbiya
68
21:68
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ٦٨
قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ٦٨
قَالُواْ
ﲞ
حَرِّقُوهُ
ﲟ
وَٱنصُرُوٓاْ
ﲠ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﲡ
إِن
ﲢ
كُنتُمۡ
ﲣ
فَٰعِلِينَ
ﲤ
٦٨
ﲥ
[68] พวกเขากล่าวว่า จงเผาเขาเสีย และจงช่วยเหลือพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่าน หากพวกท่านจะกระทำเช่นนั้น
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