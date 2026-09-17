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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 66
Al-Anbiya
66
21:66
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شييا ولا يضركم ٦٦
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦
قَالَ
ﲇ
أَفَتَعۡبُدُونَ
ﲈ
مِن
ﲉ
دُونِ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
مَا
ﲌ
لَا
ﲍ
يَنفَعُكُمۡ
ﲎ
شَيۡـٔٗا
ﲏ
وَلَا
ﲐ
يَضُرُّكُمۡ
ﲑ
٦٦
ﲒ
[66] เขากล่าวว่า พวกท่านเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกท่านและไม่ให้โทษแก่พวกท่านแต่อย่างใดเลย กระนั้นหรือ
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