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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 65
Al-Anbiya
65
21:65
ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هاولاء ينطقون ٦٥
ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ٦٥
ثُمَّ
ﱽ
نُكِسُواْ
ﱾ
عَلَىٰ
ﱿ
رُءُوسِهِمۡ
ﲀ
لَقَدۡ
ﲁ
عَلِمۡتَ
ﲂ
مَا
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲄ
يَنطِقُونَ
ﲅ
٦٥
ﲆ
[65] ครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมา (อยู่ในสภาพคอตก) แล้วกล่าวว่า ท่าน ก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้
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