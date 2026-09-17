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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 64
Al-Anbiya
64
21:64
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ٦٤
فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٦٤
فَرَجَعُوٓاْ
ﱵ
إِلَىٰٓ
ﱶ
أَنفُسِهِمۡ
ﱷ
فَقَالُوٓاْ
ﱸ
إِنَّكُمۡ
ﱹ
أَنتُمُ
ﱺ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱻ
٦٤
ﱼ
[64] ดังนั้น พวกเขาก็กลับมาคิดถึงตัวของพวกเขาเอง แล้วกล่าวขึ้นว่า แท้จริงพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้อธรรม
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