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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 62
Al-Anbiya
62
21:62
قالوا اانت فعلت هاذا بالهتنا يا ابراهيم ٦٢
قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ٦٢
قَالُوٓاْ
ﱤ
ءَأَنتَ
ﱥ
فَعَلۡتَ
ﱦ
هَٰذَا
ﱧ
بِـَٔالِهَتِنَا
ﱨ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ
ﱩ
٦٢
ﱪ
[62] พวกเขากล่าวว่า เจ้าเป็นผู้กระทำเช่นนี้ต่อพระเจ้าเหล่านั้นของเรากระนั้นหรือ อิบรอฮีมเอ๋ย
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