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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 61
Al-Anbiya
61
21:61
قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون ٦١
قَالُوا۟ فَأْتُوا۟ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٦١
قَالُواْ
ﱛ
فَأۡتُواْ
ﱜ
بِهِۦ
ﱝ
عَلَىٰٓ
ﱞ
أَعۡيُنِ
ﱟ
ٱلنَّاسِ
ﱠ
لَعَلَّهُمۡ
ﱡ
يَشۡهَدُونَ
ﱢ
٦١
ﱣ
[61] พวกเขากล่าวว่า พวกท่านจงนำเขามาท่ามกลางสายตาของประชาชน หวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยาน
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