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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 59
Al-Anbiya
59
21:59
قالوا من فعل هاذا بالهتنا انه لمن الظالمين ٥٩
قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٩
قَالُواْ
ﱊ
مَن
ﱋ
فَعَلَ
ﱌ
هَٰذَا
ﱍ
بِـَٔالِهَتِنَآ
ﱎ
إِنَّهُۥ
ﱏ
لَمِنَ
ﱐ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱑ
٥٩
ﱒ
[59] พวกเขากล่าวว่า ใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเรา แท้จริง เขาผู้นั้นอยู่ในหมู่อธรรมอย่างแน่นอน
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