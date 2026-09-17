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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 57
Al-Anbiya
57
21:57
وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ٥٧
وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۟ مُدْبِرِينَ ٥٧
وَتَٱللَّهِ
ﳈ
لَأَكِيدَنَّ
ﳉ
أَصۡنَٰمَكُم
ﳊ
بَعۡدَ
ﳋ
أَن
ﳌ
تُوَلُّواْ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
٥٧
ﳏ
[57] และขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ แท้จริง ฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกท่าน หลังจากที่พวกท่านผินหลังกลับออกไป
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