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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 56
Al-Anbiya
56
21:56
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذالكم من الشاهدين ٥٦
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٥٦
قَالَ
ﲺ
بَل
ﲻ
رَّبُّكُمۡ
ﲼ
رَبُّ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲿ
ٱلَّذِي
ﳀ
فَطَرَهُنَّ
ﳁ
وَأَنَا۠
ﳂ
عَلَىٰ
ﳃ
ذَٰلِكُم
ﳄ
مِّنَ
ﳅ
ٱلشَّٰهِدِينَ
ﳆ
٥٦
ﳇ
[56] เขากล่าวว่า แต่ที่แท้จริงพระเจ้าของพวกท่าน คือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงเนรมิตมัน และฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานต่อการณ์นี้
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