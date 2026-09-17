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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 55
Al-Anbiya
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوٓاْ
ﲲ
أَجِئۡتَنَا
ﲳ
بِٱلۡحَقِّ
ﲴ
أَمۡ
ﲵ
أَنتَ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱللَّٰعِبِينَ
ﲸ
٥٥
ﲹ
[55] พวกเขากล่าวว่า ท่านได้นำความจริงมาเสนอแก่เรา หรือท่านเป็นแต่เพียงคนหนึ่งในพวกล้อเล่น
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