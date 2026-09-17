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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 53
Al-Anbiya
53
21:53
قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين ٥٣
قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَـٰبِدِينَ ٥٣
قَالُواْ
ﲣ
وَجَدۡنَآ
ﲤ
ءَابَآءَنَا
ﲥ
لَهَا
ﲦ
عَٰبِدِينَ
ﲧ
٥٣
ﲨ
[53] พวกเขากล่าวว่า เราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเรา เป็นผู้สักการะบูชามันก่อน
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