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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 52
Al-Anbiya
52
21:52
اذ قال لابيه وقومه ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ٥٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ ٥٢
إِذۡ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
لِأَبِيهِ
ﲙ
وَقَوۡمِهِۦ
ﲚ
مَا
ﲛ
هَٰذِهِ
ﲜ
ٱلتَّمَاثِيلُ
ﲝ
ٱلَّتِيٓ
ﲞ
أَنتُمۡ
ﲟ
لَهَا
ﲠ
عَٰكِفُونَ
ﲡ
٥٢
ﲢ
[52] ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่า รูปปั้นอะไรกันนี่ที่พวกท่านเฝ้าบูชากัน
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