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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 50
Al-Anbiya
50
21:50
وهاذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ٥٠
وَهَـٰذَا ذِكْرٌۭ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٠
وَهَٰذَا
ﲃ
ذِكۡرٞ
ﲄ
مُّبَارَكٌ
ﲅ
أَنزَلۡنَٰهُۚ
ﲆﲇ
أَفَأَنتُمۡ
ﲈ
لَهُۥ
ﲉ
مُنكِرُونَ
ﲊ
٥٠
ﲋ
[50] และนี่คืออัลกุรอาน เป็นการตักเตือนที่จำเริญซึ่งเราได้ให้มันลงมา แล้วพวกเจ้ายังจะปฏิเสธมันอีกหรือ
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