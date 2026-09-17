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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 48
Al-Anbiya
48
21:48
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ٤٨
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءًۭ وَذِكْرًۭا لِّلْمُتَّقِينَ ٤٨
وَلَقَدۡ
ﱱ
ءَاتَيۡنَا
ﱲ
مُوسَىٰ
ﱳ
وَهَٰرُونَ
ﱴ
ٱلۡفُرۡقَانَ
ﱵ
وَضِيَآءٗ
ﱶ
وَذِكۡرٗا
ﱷ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﱸ
٤٨
ﱹ
[48] และแท้จริง เราได้ให้แก่มูซาและฮารูน (ซึ่งคัมภีร์เตารอฮฺ) ที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จและเป็นแสงสว่างแห่งดวงประทีปและข้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ยำเกรง
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