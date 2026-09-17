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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 47
Al-Anbiya
47
21:47
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شييا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ٤٧
وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ٤٧
وَنَضَعُ
ﱚ
ٱلۡمَوَٰزِينَ
ﱛ
ٱلۡقِسۡطَ
ﱜ
لِيَوۡمِ
ﱝ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱞ
فَلَا
ﱟ
تُظۡلَمُ
ﱠ
نَفۡسٞ
ﱡ
شَيۡـٔٗاۖ
ﱢﱣ
وَإِن
ﱤ
كَانَ
ﱥ
مِثۡقَالَ
ﱦ
حَبَّةٖ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
خَرۡدَلٍ
ﱩ
أَتَيۡنَا
ﱪ
بِهَاۗ
ﱫﱬ
وَكَفَىٰ
ﱭ
بِنَا
ﱮ
حَٰسِبِينَ
ﱯ
٤٧
ﱰ
[47] และเราตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันกิยามะฮฺ ดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเลย และแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็ก เราก็จะนำมันมาแสดง และเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ชำระสอบสวน
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