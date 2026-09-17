Всевышний поведал о той причине, которая заставляет многобожников исповедовать неверие и приобщать к Аллаху сотоварищей. Аллах одарил их богатством и потомством, а также даровал им долгую жизнь. Они же принялись наслаждаться дарованными им благами и потому забыли о том, ради чего они были сотворены. С годами их сердца стали черствыми. Их беззаконие стало безграничным, а неблагодарность достигла высшей степени. Если бы они посмотрели вокруг себя, то увидели бы, что со всех сторон их окружают только погибшие люди. А наряду с этим они услышали бы голоса тех, кто оповещает о смерти, и осознали бы, что целые поколения людей одно за другим отправляются на погибель. Воистину, смерть повсюду расставила ловушки, в которые попадают творения. Вот почему Аллах сказал, что земля постоянно уменьшается по краям. Обитатели земли умирают и исчезают один за другим. И закончится это тем, что Аллах унаследует землю и все, что есть на ней. Воистину, Аллах является наилучшим из тех, кто наследует. И если люди видят такое положение вещей, то что побуждает их обольщаться и упрямо исповедовать неверие? Неужели они надеются одержать верх? Неужели они полагают, что им удастся избежать предопределения Аллаха? Неужели они в силах воспротивиться смерти? Разве качества, которыми они обладают, дают им основание надеяться на бессмертие? О нет! Посланцы Аллаха непременно придут за ними, и тогда униженные и покорные грешники не смогут оказать им никакого сопротивления.