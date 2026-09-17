Всевышний подчеркнул беспомощность многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Они испытывают острую нужду в поддержке Милостивого Аллаха, милость которого днем и ночью объемлет всех праведников и грешников. Кто оберегает людей по ночам, когда они спят и лишаются чувственного восприятия? Кто оберегает людей днем, когда они поглощены работой и неосторожны? Кто заботится о людях, кроме Милостивого Аллаха? Воистину, никто не заботится и не оберегает людей, кроме Него. Однако неверующие отворачиваются от поминания своего Господа и приобщают к Нему сотоварищей. А если бы они обратились к Нему и прислушались к полезным наставлениям, то непременно встали бы на прямой путь.