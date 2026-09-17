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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 38
Al-Anbiya
38
21:38
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٣٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
وَيَقُولُونَ
ﱝ
مَتَىٰ
ﱞ
هَٰذَا
ﱟ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱠ
إِن
ﱡ
كُنتُمۡ
ﱢ
صَٰدِقِينَ
ﱣ
٣٨
ﱤ
[38] และพวกเขากล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้น หากพวกท่าน เป็นผู้สัตย์จริง
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