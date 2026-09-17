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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 36
Al-Anbiya
36
21:36
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ٣٦
وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٦
وَإِذَا
ﱁ
رَءَاكَ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
كَفَرُوٓاْ
ﱄ
إِن
ﱅ
يَتَّخِذُونَكَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُزُوًا
ﱈ
أَهَٰذَا
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
يَذۡكُرُ
ﱋ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﱌ
وَهُم
ﱍ
بِذِكۡرِ
ﱎ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱏ
هُمۡ
ﱐ
كَٰفِرُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
[36] และเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา (กุฟฟารมักกะฮฺ) พบเห็นเจ้า พวกเขาก็ถือเอาเจ้าเป็นที่ล้อเลียน คนนี้นะหรือที่กล่าวตำหนิพระเจ้าของพวกท่าน ทั้ง ๆ ที่พวกเขาก็กล่าวตำหนิพระผู้ทรงกรุณาปรานี โดยพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา
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