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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 35
Al-Anbiya
35
21:35
كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
كُلُّ
ﳉ
نَفۡسٖ
ﳊ
ذَآئِقَةُ
ﳋ
ٱلۡمَوۡتِۗ
ﳌﳍ
وَنَبۡلُوكُم
ﳎ
بِٱلشَّرِّ
ﳏ
وَٱلۡخَيۡرِ
ﳐ
فِتۡنَةٗۖ
ﳑﳒ
وَإِلَيۡنَا
ﳓ
تُرۡجَعُونَ
ﳔ
٣٥
ﳕ
[35] ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตาย และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดี และพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน
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