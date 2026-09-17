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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 31
Al-Anbiya
31
21:31
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٣١
وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا
ﲘ
فِي
ﲙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲚ
رَوَٰسِيَ
ﲛ
أَن
ﲜ
تَمِيدَ
ﲝ
بِهِمۡ
ﲞ
وَجَعَلۡنَا
ﲟ
فِيهَا
ﲠ
فِجَاجٗا
ﲡ
سُبُلٗا
ﲢ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲣ
يَهۡتَدُونَ
ﲤ
٣١
ﲥ
[31] และเราได้ทำให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อมันจะมิได้หวั่นไหวไปกับพวกเขา และเราได้ทำให้หุบเขาเป็นทางกว้างในแผ่นดินนั้น เพื่อว่าพวกเขาได้ใช้เป็นทางเดินอย่างถูกต้อง
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