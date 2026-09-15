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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 27
Al-Anbiya
27
21:27
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ٢٧
لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ٢٧
لَا
ﱜ
يَسۡبِقُونَهُۥ
ﱝ
بِٱلۡقَوۡلِ
ﱞ
وَهُم
ﱟ
بِأَمۡرِهِۦ
ﱠ
يَعۡمَلُونَ
ﱡ
٢٧
ﱢ
[27] พวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคำพูดก่อนพระองค์ และพวกเขาปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์
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