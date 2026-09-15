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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 24
Al-Anbiya
24
21:24
ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ٢٤
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٤
أَمِ
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
قُلۡ
ﳊ
هَاتُواْ
ﳋ
بُرۡهَٰنَكُمۡۖ
ﳌﳍ
هَٰذَا
ﳎ
ذِكۡرُ
ﳏ
مَن
ﳐ
مَّعِيَ
ﳑ
وَذِكۡرُ
ﳒ
مَن
ﳓ
قَبۡلِيۚ
ﳔﳕ
بَلۡ
ﳖ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳗ
لَا
ﳘ
يَعۡلَمُونَ
ﳙ
ٱلۡحَقَّۖ
ﳚﳛ
فَهُم
ﳜ
مُّعۡرِضُونَ
ﳝ
٢٤
ﳞ
[24] พวกเขาได้ยึดถือบรรดาพระเจ้า นอกจากพระองค์กระนั้นหรือ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ขอให้พวกท่านนำหลักฐานของพวกท่านมา นี่คือคัมภีร์ที่อยู่กับฉัน (อัลกุรอาน) และคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าฉัน (เตารอตและอินญีล) แต่ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้ความจริง พวกเขาจึงผินหลังเมินห่าง
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