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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 21
Al-Anbiya
21
21:21
ام اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون ٢١
أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ٢١
أَمِ
ﲦ
ٱتَّخَذُوٓاْ
ﲧ
ءَالِهَةٗ
ﲨ
مِّنَ
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲪ
هُمۡ
ﲫ
يُنشِرُونَ
ﲬ
٢١
ﲭ
[21] แต่ทว่าพวกเขา (มุชริกีน) ได้ยึดถือบรรดาพระเจ้าจากพื้นดิน โดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถจะให้คนตาย ฟื้นคืนชีพมาได้กระนั้นหรือ
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