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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 20
Al-Anbiya
20
21:20
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٢٠
يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠
يُسَبِّحُونَ
ﲠ
ٱلَّيۡلَ
ﲡ
وَٱلنَّهَارَ
ﲢ
لَا
ﲣ
يَفۡتُرُونَ
ﲤ
٢٠
ﲥ
[20] พวกเขาจะแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ ในเวลากลางคืน และกลางวัน โดยไม่ขาดระยะ
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