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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 14
Al-Anbiya
14
21:14
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ١٤
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ١٤
قَالُواْ
ﱟ
يَٰوَيۡلَنَآ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
كُنَّا
ﱢ
ظَٰلِمِينَ
ﱣ
١٤
ﱤ
[14] พวกเขากล่าวว่า โอ้ ความหายนะที่เกิดขึ้นแก่เรา แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อธรรม
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Tafsir Fathul Majid
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