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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 13
Al-Anbiya
13
21:13
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ١٣
لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ١٣
لَا
ﱔ
تَرۡكُضُواْ
ﱕ
وَٱرۡجِعُوٓاْ
ﱖ
إِلَىٰ
ﱗ
مَآ
ﱘ
أُتۡرِفۡتُمۡ
ﱙ
فِيهِ
ﱚ
وَمَسَٰكِنِكُمۡ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تُسۡـَٔلُونَ
ﱝ
١٣
ﱞ
[13] (มลาอิกะฮ์พูดกับพวกนั้นว่า) พวกท่านอย่าวิ่งหนีซิ และจงกลับไปยังสิ่งที่พวกท่านได้รับความสำราญ และยังที่พักของพวกท่าน เพื่อว่าพวกท่านจะได้ถูกสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ท่าน
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