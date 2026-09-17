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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 102
Al-Anbiya
102
21:102
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ١٠٢
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ ١٠٢
لَا
ﱁ
يَسۡمَعُونَ
ﱂ
حَسِيسَهَاۖ
ﱃﱄ
وَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
مَا
ﱇ
ٱشۡتَهَتۡ
ﱈ
أَنفُسُهُمۡ
ﱉ
خَٰلِدُونَ
ﱊ
١٠٢
ﱋ
[102] พวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมันและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวรตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา
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