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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-Anbiya อายาห์ 100
Al-Anbiya
100
21:100
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ١٠٠
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌۭ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠
لَهُمۡ
ﲩ
فِيهَا
ﲪ
زَفِيرٞ
ﲫ
وَهُمۡ
ﲬ
فِيهَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَسۡمَعُونَ
ﲯ
١٠٠
ﲰ
[100] สำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงครวญครางและพวกเขาในนรกนั้นจะไม่ได้ยินมันเลย
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