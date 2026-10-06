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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 99
Al-An'am
99
6:99
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم لايات لقوم يومنون ٩٩
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩
وَهُوَ
ﲆ
ٱلَّذِيٓ
ﲇ
أَنزَلَ
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلسَّمَآءِ
ﲊ
مَآءٗ
ﲋ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲌ
بِهِۦ
ﲍ
نَبَاتَ
ﲎ
كُلِّ
ﲏ
شَيۡءٖ
ﲐ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲑ
مِنۡهُ
ﲒ
خَضِرٗا
ﲓ
نُّخۡرِجُ
ﲔ
مِنۡهُ
ﲕ
حَبّٗا
ﲖ
مُّتَرَاكِبٗا
ﲗ
وَمِنَ
ﲘ
ٱلنَّخۡلِ
ﲙ
مِن
ﲚ
طَلۡعِهَا
ﲛ
قِنۡوَانٞ
ﲜ
دَانِيَةٞ
ﲝ
وَجَنَّٰتٖ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَعۡنَابٖ
ﲠ
وَٱلزَّيۡتُونَ
ﲡ
وَٱلرُّمَّانَ
ﲢ
مُشۡتَبِهٗا
ﲣ
وَغَيۡرَ
ﲤ
مُتَشَٰبِهٍۗ
ﲥﲦ
ٱنظُرُوٓاْ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
ثَمَرِهِۦٓ
ﲩ
إِذَآ
ﲪ
أَثۡمَرَ
ﲫ
وَيَنۡعِهِۦٓۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكُمۡ
ﲰ
لَأٓيَٰتٖ
ﲱ
لِّقَوۡمٖ
ﲲ
يُؤۡمِنُونَ
ﲳ
٩٩
ﲴ
[99] และพระองค์นั้นคือ ผู้ที่ทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้า แล้วทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้น ซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งและเราได้ให้ออกจากพันธุ์พืชนั้น ซึ่งสิ่งที่มีสีเขียว จากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นเราได้ให้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่ และจากต้นอินทผาลัมนั้น จั่นของมันเป็นหลายต่ำ (และทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นอีก) ซึ่งสวนองุ่น และซัยตูน และทับทิม โดยมีสภาพคล้ายกัน และไม่คล้ายกัน พวกเจ้าจงมองดู ผลของมัน เมื่อมันเริ่มออกผล และเมื่อมันแก่สุก แท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอน มีสัญญาณมากมาย สำหรับหมู่ชน ผู้ศรัทธา
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