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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 97
Al-An'am
97
6:97
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ٩٧
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٩٧
وَهُوَ
ﱥ
ٱلَّذِي
ﱦ
جَعَلَ
ﱧ
لَكُمُ
ﱨ
ٱلنُّجُومَ
ﱩ
لِتَهۡتَدُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
فِي
ﱬ
ظُلُمَٰتِ
ﱭ
ٱلۡبَرِّ
ﱮ
وَٱلۡبَحۡرِۗ
ﱯﱰ
قَدۡ
ﱱ
فَصَّلۡنَا
ﱲ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱳ
لِقَوۡمٖ
ﱴ
يَعۡلَمُونَ
ﱵ
٩٧
ﱶ
[97] และพระองค์คือ ผู้ที่ทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งดวงดาวทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้รับการชี้นำด้วยดวงดาวเหล่านั้น ทั้งในความมืดแห่งทางบกและทางทะเล แน่นอนเราได้แจกแจงโองการทั้งหลายไว้แล้ว สำหรับกลุ่มชนที่รู้
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