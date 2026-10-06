Аллах сотворил звезды для того, чтобы люди находили по ним путь на суше и по морю, когда они сбиваются с пути. Благодаря ним люди странствуют по земле, преследуя собственные интересы, и отправляются в торговые поездки и путешествия. Одни звезды можно увидеть в любое время года, потому что они не меняют своего положения. Другие звезды постоянно находятся в движении, и опытные астрономы знают направления их движения и определяют по ним стороны света и время. Этот и другие, похожие аяты свидетельствуют о том, что шариат разрешает изучать расположение и движение небесных светил, и наука об этом называется астрономией. Это объясняется тем, что без соответствующих познаний люди не способны правильно определять путь по звездам. Аллах разъяснил Свои знамения, отделил одни знамения от других и сделал их ясными и очевидными для тех, кто обладает знанием. Именно к таким людям обращены коранические откровения, и от них ждут достойного ответа. Что же касается грубых невежд, которые отворачиваются от знамений Аллаха и того знания, которое принесли Его посланники, то никакие разъяснения не способны принести им пользу, избавить их от сомнений и разрешить их проблемы.