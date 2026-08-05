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ตัฟซีร: Al-An'am 6:9
Al-An'am
9
6:9
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوۡ
جَعَلۡنَٰهُ
مَلَكٗا
لَّجَعَلۡنَٰهُ
رَجُلٗا
وَلَلَبَسۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّا
يَلۡبِسُونَ
٩
[9] และหากว่าเราได้ให้เขาเป็นมะลัก แน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชาย และแน่นอนเราก็ย่อมให้สิ่งที่พวกเขาคลุมเครือกันอยู่ เป็นที่คลุมเครือแก่พวกเขา
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
] وه ئهگهر لهسهر داوای خۆیان فریشتهیهكمان بناردایه به پێغهمبهر ئهوه ههر لهسهر شێوهی پیاوێكدا دهماننارد چونكه ئهوان توانای بینینی فریشتهیان نیه [
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)
] وه ئهو كاته شتهكهیان زیاتر لێ تێك ئهچوو، واته: ئهگهر لهسهر شێوهی مرۆڤدا بیانبینیایه ئهیانووت: ئهمه مرۆڤهو فریشته نیه لهسهر شێوهی فریشته بێ ناتوانن بیبینن كهواته شتهكهیان لێ تێكهڵ ئهبوو.