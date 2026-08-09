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ตัฟซีร: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحُكۡمَ
وَٱلنُّبُوَّةَۚ
فَإِن
يَكۡفُرۡ
بِهَا
هَٰٓؤُلَآءِ
فَقَدۡ
وَكَّلۡنَا
بِهَا
قَوۡمٗا
لَّيۡسُواْ
بِهَا
بِكَٰفِرِينَ
٨٩
[89] ชนเหล่านี้คือ ผู้ที่เราได้ให้คัมภีร์แก่พวกเขา และให้คำตัดสิน และให้การเป็นนะบีด้วย แต่ถ้าชนเหล่านี้ ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน แน่นอนเราได้มอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขามิใช่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
] ئا ئهمانهن كه كتاب و حوكم و بڕیارو زانیاری و پێغهمبهرایهتی و پهیاممان پێ بهخشیوون [
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
] ئهگهر كافرانی قوڕهیشیش كوفر بكهن به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩)
] ئهوه ئیمان ئهبهخشین به كهسانێكی تر كه موهاجیرو ئهنصارو صهحابهی پێغهمبهری خوان- صلى الله عليه وسلم - وه شوێنكهوتوانیانن تا رۆژى قیامهت كه ئهمانه كافر نین و ئیمانیان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - هێناوه.