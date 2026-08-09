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ตัฟซีร: Al-An'am 6:34
Al-An'am
34
6:34
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين ٣٤
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌۭ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٤
وَلَقَدۡ
كُذِّبَتۡ
رُسُلٞ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَصَبَرُواْ
عَلَىٰ
مَا
كُذِّبُواْ
وَأُوذُواْ
حَتَّىٰٓ
أَتَىٰهُمۡ
نَصۡرُنَاۚ
وَلَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمَٰتِ
ٱللَّهِۚ
وَلَقَدۡ
جَآءَكَ
مِن
نَّبَإِيْ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٣٤
[34] และแน่นอนบรรดารอซูลรอซูลก่อนเจ้านั้นได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว แล้วพวกเขาอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธ และถูกทำร้ายจนกระทั่ง ความช่วยเหลือของเราได้มายังพวกเขา และไม่มีใครเปลี่ยนแปลงพจนารถของอัลลอฮฺได้ และแท้จริงนั้นได้มายังเจ้าแล้ว จากข่าวคราวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมา
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - خهفهت مهخۆ پێغهمبهرانێكی یهكجار زۆر لهلایهن نهتهوهكانیانهوه له پێش تۆدا بهدرۆ زانراون [
فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
] ئهوان ئارامیان گرتووه لهسهر ئهو بهدرۆ زانینه، وه ئازار دراون تا سهركهوتنی ئێمهیان بۆ هاتووه تۆیش وهكو ئهوان ئارام بگره وه خوای گهوره وهكو ئهوان سهرت ئهخات [
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
] وه وشهكان و بڕیارهكانی خوای گهوره گۆڕانی بهسهردا نایات كه سهركهوتنى نوسیوه بۆ باوهڕداران له دونیاو دوارۆژدا [
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)
] وه تۆ بهدڵنیایی ههواڵی پێغهمبهرانی ترت بۆ هات كه چۆن خوای گهوره لهگهڵ باوهڕداراندا ڕزگاری كردوون و سهرى خستوون، وه چۆن كافرانی لهناوبردووه.