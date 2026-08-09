ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Al-An'am 6:28
Al-An'am
28
6:28
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ٢٨
بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨
بَلۡ
بَدَا
لَهُم
مَّا
كَانُواْ
يُخۡفُونَ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَوۡ
رُدُّواْ
لَعَادُواْ
لِمَا
نُهُواْ
عَنۡهُ
وَإِنَّهُمۡ
لَكَٰذِبُونَ
٢٨
[28] แต่ทว่าได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้ว สิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้แต่กาลก่อน และแม้ว่าพวกเขาถูกให้กลับไป แน่นอนพวกเขาก็กลับกระทำอีกในสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามไว้ และแท้จริงพวกเขาคือผู้ที่กล่าวเท็จ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
] ئهوهی كه پێشتر له دونیا شاردبویانهوه له نیفاق و كوفرو كردهوهی خراپ ئێستا ههموویان بۆ دهركهوت، وه ئهزانن كه بههیلاك ئهچن و حهقیقهتی شتهكانیان بۆ دهركهوت، یان ئهوهى كه له دونیا له دڵى خۆیاندا دهیانزانى و باوهڕیان پێى بوو له راستێتى دین و پێچهوانهكهیان بۆ شوێنكهوتوانیان دهردهخست ئێستا بۆیان دهركهوت، یان مهبهست پێى دووڕووهكانه كه ئیمانیان ئاشكرا دهكردو كوفریان له دڵیاندا شاردبووهوه ئێستا ئهوهى شاردبوویانهوه دهركهوت [
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)
] وه ئهگهر ئێستاش ئهمانه بگهڕێنینهوه بۆ دونیا به گوێرهی هیواو ئاواتی خۆیان ئهوا ئهگهڕێنهوه بۆ ئهو شتهی كه نههیان لێ كرابوو واته: بۆ كوفرو شیرك و خراپهكاری، وه ڕاست ناكهن كه ئهڵێن: ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ دونیا تهوبه ئهكهین و ئیمان دێنین و كردهوهى چاك دهكهین، وه ئهوان درۆزنن لهو بهڵێنانهی كه ئهیدهن تهنها بۆ ئهوهیانه له ئاگری دۆزهخ ڕزگاریان بێت.