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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 126
Al-An'am
126
6:126
وهاذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ١٢٦
وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًۭا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
وَهَٰذَا
ﱠ
صِرَٰطُ
ﱡ
رَبِّكَ
ﱢ
مُسۡتَقِيمٗاۗ
ﱣﱤ
قَدۡ
ﱥ
فَصَّلۡنَا
ﱦ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱧ
لِقَوۡمٖ
ﱨ
يَذَّكَّرُونَ
ﱩ
١٢٦
ﱪ
[126] และนี่แหละคือทางแห่งพระเจ้าของเจ้าโดยมีสภาพอันเที่ยงตรง แท้จริงเราได้แจกแจงบรรดาโองการทั้งหลายไว้ แล้ว สำหรับกลุ่มชนที่รำลึก
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Tafsir Fathul Majid
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