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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 124
Al-An'am
124
6:124
واذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ١٢٤
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲳ
ءَايَةٞ
ﲴ
قَالُواْ
ﲵ
لَن
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نُّؤۡمِنَ
ﲷ
حَتَّىٰ
ﲸ
نُؤۡتَىٰ
ﲹ
مِثۡلَ
ﲺ
مَآ
ﲻ
أُوتِيَ
ﲼ
رُسُلُ
ﲽ
ٱللَّهِۘ
ﲾﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
أَعۡلَمُ
ﳁ
حَيۡثُ
ﳂ
يَجۡعَلُ
ﳃ
رِسَالَتَهُۥۗ
ﳄﳅ
سَيُصِيبُ
ﳆ
ٱلَّذِينَ
ﳇ
أَجۡرَمُواْ
ﳈ
صَغَارٌ
ﳉ
عِندَ
ﳊ
ٱللَّهِ
ﳋ
وَعَذَابٞ
ﳌ
شَدِيدُۢ
ﳍ
بِمَا
ﳎ
كَانُواْ
ﳏ
يَمۡكُرُونَ
ﳐ
١٢٤
ﳑ
[124] และเมื่อได้มีโองการใดมายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่า เราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาด จนกว่าเราจะได้รับ เยี่ยงสิ่งที่บรรดารอซูลของอัลลอฮฺได้รับมาแล้ว อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ณ ที่ ที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์ขึ้น บรรดาความต่ำต้อยและการลงโทษอันรุนแรงจากอัลลอฮฺนั้น จะประสบแก่บรรดาผู้ที่กระทำความผิด เนื่องจากการที่พวกเขาวางอุบายหลอกลวงกัน
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