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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 123
Al-An'am
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ
ﲡ
جَعَلۡنَا
ﲢ
فِي
ﲣ
كُلِّ
ﲤ
قَرۡيَةٍ
ﲥ
أَكَٰبِرَ
ﲦ
مُجۡرِمِيهَا
ﲧ
لِيَمۡكُرُواْ
ﲨ
فِيهَاۖ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
يَمۡكُرُونَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﲮ
وَمَا
ﲯ
يَشۡعُرُونَ
ﲰ
١٢٣
ﲱ
[123] และในทำนองนั้นแหละ เราได้ให้มีขึ้นในแต่ละเมือง ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญ ๆ เป็นผู้กระทำความผิดแห่งเมืองนั้น ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้วางอุบายหลอกลวงในเมืองนั้น และพวกเขาจะไม่วางอุบายหลอกลวง นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้น แต่พวกเขาหารู้สึกไม่
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