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Al-An'am
109
6:109
واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءتهم اية ليومنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يومنون ١٠٩
وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٩
وَأَقۡسَمُواْ
بِٱللَّهِ
جَهۡدَ
أَيۡمَٰنِهِمۡ
لَئِن
جَآءَتۡهُمۡ
ءَايَةٞ
لَّيُؤۡمِنُنَّ
بِهَاۚ
قُلۡ
إِنَّمَا
ٱلۡأٓيَٰتُ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
وَمَا
يُشۡعِرُكُمۡ
أَنَّهَآ
إِذَا
جَآءَتۡ
لَا
يُؤۡمِنُونَ
١٠٩
[109] และพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮฺอย่างหนักแน่นยิ่งว่า ถ้าหากมีสัญญาหนึ่ง มายังพวกเขา แน่นอนพวกเขาจะศรัทธา เนื่องด้วยสัญญาณนั้น จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺเท่านั้น และอะไรเล่าที่จะทำให้พวกเจ้ารู้ได้ แท้จริงสัญญาณนั้น เมื่อมันมาแล้ว พวกเขาก็ไม่ศรัทธา
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
] وه هاوبهشبڕیاردهران سوێندیان خوارد به خوای گهوره ئهوپهڕی سوێند خواردن [
لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
] وتیان: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهگهر یهك موعجیزهمان بۆ بێنی بهچاو خۆمان بیبینین ئهوا ئیمانت پێ ئههێنین [
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بڵێ: ههرچی موعجیزه ههیه ئهوهی كه ئێوه پێشنیاری ئهكهن و داوای ئهكهن لای خوای گهورهیهو بهدهست خوای گهورهیه، كه ئهوان مهبهستیان كوفرو عینادى بوو نهك هیدایهت وهرگرتن و باوهڕهێنان [
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩)
] وه ئێوه ئهی باوهڕداران نازانن ئهمانه ئهگهر موعجیزهیشیان بۆ بێت ئیمان ناهێنن بۆیه سوور مهبن لهسهر ئیمان هێنانی ئهوان