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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Al-An'am อายาห์ 100
Al-An'am
100
6:100
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ١٠٠
وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠
وَجَعَلُواْ
ﲵ
لِلَّهِ
ﲶ
شُرَكَآءَ
ﲷ
ٱلۡجِنَّ
ﲸ
وَخَلَقَهُمۡۖ
ﲹﲺ
وَخَرَقُواْ
ﲻ
لَهُۥ
ﲼ
بَنِينَ
ﲽ
وَبَنَٰتِۭ
ﲾ
بِغَيۡرِ
ﲿ
عِلۡمٖۚ
ﳀﳁ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﳂ
وَتَعَٰلَىٰ
ﳃ
عَمَّا
ﳄ
يَصِفُونَ
ﳅ
١٠٠
ﳆ
[100] และพวกเขาได้ให้มีขึ้นแก่อัลลอฮฺ ซึ่งบรรรดาภาคีแห่งญิน ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเขา แต่พวกเขาอุปโลกษ์ให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชาย และบรรดาบุตรหญิง โดยปราศจากความรู้พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาจะกล่าวให้ลักษณะกัน
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