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Al-Ahzab
31
33:31
۞ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ٣١
۞ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَـٰلِحًۭا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًۭا كَرِيمًۭا ٣١
۞ وَمَن
يَقۡنُتۡ
مِنكُنَّ
لِلَّهِ
وَرَسُولِهِۦ
وَتَعۡمَلۡ
صَٰلِحٗا
نُّؤۡتِهَآ
أَجۡرَهَا
مَرَّتَيۡنِ
وَأَعۡتَدۡنَا
لَهَا
رِزۡقٗا
كَرِيمٗا
٣١
[31] และผู้ใดในหมู่พวกเธอภักดีต่ออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ และกระทำความดี เราจะให้รางวัลของนางแก่นางสองครั้ง และเราได้เตรียมปัจจัยยังชีพอันดีงามแก่นาง
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UmAyoub
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4 ปีที่แล้ว
·
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อายะห์ 33:31-35
Most beautiful verses for every women who want to be like the wives of the prophet peace be upon him.
The women who were promised paradise and will be our leaders on day of judgement were majorly housewives.
They weren't activists, black-belts, Congress members, great teachers of Islam, influencers with thousands of followers, travel gurus, haafidhas or at fore fronts of wars.
Allah wants us to have 'Waqar'
*The word qarna in the original is ...
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