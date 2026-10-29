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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Adh-Dhariyat อายาห์ 60
Adh-Dhariyat
60
51:60
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ٦٠
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٦٠
فَوَيۡلٞ
ﲆ
لِّلَّذِينَ
ﲇ
كَفَرُواْ
ﲈ
مِن
ﲉ
يَوۡمِهِمُ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
يُوعَدُونَ
ﲌ
٦٠
ﲍ
[60] ดังนั้น ความหายนะจะประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขา ซึ่งได้ถูกสัญญาไว้
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