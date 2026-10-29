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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Adh-Dhariyat อายาห์ 58
Adh-Dhariyat
58
51:58
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
هُوَ
ﱶ
ٱلرَّزَّاقُ
ﱷ
ذُو
ﱸ
ٱلۡقُوَّةِ
ﱹ
ٱلۡمَتِينُ
ﱺ
٥٨
ﱻ
[58] แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากหลาย ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง
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