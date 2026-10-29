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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Adh-Dhariyat อายาห์ 57
Adh-Dhariyat
57
51:57
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَآ
ﱪ
أُرِيدُ
ﱫ
مِنۡهُم
ﱬ
مِّن
ﱭ
رِّزۡقٖ
ﱮ
وَمَآ
ﱯ
أُرِيدُ
ﱰ
أَن
ﱱ
يُطۡعِمُونِ
ﱲ
٥٧
ﱳ
[57] ข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขา และข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า
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