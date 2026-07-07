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Adh-Dhariyat
39
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩
فَتَوَلَّىٰ
بِرُكۡنِهِۦ
وَقَالَ
سَٰحِرٌ
أَوۡ
مَجۡنُونٞ
٣٩
[39] แต่ฟิรเอานฺได้ผินหลังออกไปพร้อมกับบริวารของเขา แล้วกล่าว (ถึงการทำหน้าที่ของมูซา) ว่า นักเล่นกล หรือคนบ้า
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หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ
] فیرعهونیش پشتی تێكردو ڕۆیشت بۆ لای سهربازو هێزهكانی و خۆى بهوان بههێز كرد [
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)
] بۆ ئهوهی سهر له خهڵكى بشێوێنێ وتی: ئهم پیاوه واته: موسا یان جادووگهره یان شێتهو تێكچووه.