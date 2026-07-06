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Adh-Dhariyat
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَأَقۡبَلَتِ
ٱمۡرَأَتُهُۥ
فِي
صَرَّةٖ
فَصَكَّتۡ
وَجۡهَهَا
وَقَالَتۡ
عَجُوزٌ
عَقِيمٞ
٢٩
[29] แล้วภริยาของเขาก็ได้ออกมาตะโกนพลางตบหน้าของนาง (ด้วยความประหลาดใจ) แล้วกล่าวว่า (ฉัน)เป็นหญิงแก่(และ)เป็นหมัน
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)
] خێزانهكهیشی لهسهرسوڕماندا به قیژان و بانگ كردن و هاوار كردنهوه هات و دای به رووی خۆیداو وتی: من له گهنجیدا منداڵم نهبووه ئێستا چۆن لهم تهمهنه پیرییه كه پیرهژنێكی نهزۆكم منداڵم ئهبێ، وتراوه تهمهنى(٩٠) یان (٩٩) ساڵ بووه، تهمهنى ئیبڕاهیم -
صلی الله علیه وسلم
- (١٠٠) یان (١٢٠) ساڵ بووه.