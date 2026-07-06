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Adh-Dhariyat
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
[26] แล้วเขาก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขา แล้วได้นำลูกวัวอ้วน (ซึ่งย่างเสร็จแล้ว)ออกมา
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦)
] به خێرایی و نهێنی چوو بۆ لای خێزانهكهی وه چوو گوێلكێكی سوورهوهكراو و برژاوی بۆ هێنان.