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เติบโตเหนือรอมฎอน!
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Al-Ma'idah
62
5:62
وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون ٦٢
وَتَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٦٢
وَتَرَىٰ
كَثِيرٗا
مِّنۡهُمۡ
يُسَٰرِعُونَ
فِي
ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِ
وَأَكۡلِهِمُ
ٱلسُّحۡتَۚ
لَبِئۡسَ
مَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٦٢
[62] และเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันในการทำบาป และการเป็นศัตรูกัน และการที่พวกเขากินสิ่งที่เป็นที่ต้องห้าม ช่างเลวจริง ๆ สิ่งที่พวกเขากระทำกัน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ
] ئهبینی زۆرێك لهوان له مونافیقان یان له جوولهكه پهله و دهستپێشخهری ئهكهن له تاوان و شیركدا [
وَالْعُدْوَانِ
] وه له دژایهتی كردن و دهستدرێژی كردنه سهر غهیری خۆیان و سنوور بهزاندن و ستهم كردن [
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
] وه له خواردنی ماڵی حهرام [
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢)
] كه ئهمه خراپترین كارێكه كه ئهنجامی ئهدهن.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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