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Ash-Shu'ara
89
26:89
الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩
إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ ٨٩
إِلَّا
مَنۡ
أَتَى
ٱللَّهَ
بِقَلۡبٖ
سَلِيمٖ
٨٩
[89] เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส
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หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)
] ئیلا ئهگهر كهسێك بگاته خوای گهوره به دڵێكی پاكهوه كه پڕ بێت له تهوحیدو سوننهت دوور بێت له شیرك و بیدعه، وه دڵێك پاك بێت له تاوان و سهرپێچى كه دڵی مرۆڤی ئیمانداره.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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